Bülent Ersoy’un yüz peçesini Kızıltepeli kadınlar işledi

Kızıltepe ÇATOM’da geleneksel Türk el sanatları usta öğreticisi Meltem Özmen ve Gülfidan Doğan, sanatçı Bülent Ersoy’a gümüş işlemeli ve Mardin yöresine özgü yüz peçesi işledi. Bülent Ersoy, gümüş işlemeli peçeyi ünlü fotoğraf sanatçısı Nihat Odabaşı’nın çekiminde takacak. Bülent Ersoy’a yüz peçesi yapmanın sevincini yaşadığını dile getiren usta öğretici Meltem Özmen, “Büyük ve güzel duygu. Kızıltepe’den Diva gibi birine ürün yapmak bizim için onur verici bir şey. Ben çok severek ve şeref duyarak yaptım. O peçenin nakışını yaptık. Gümüş ipi ile işlenerek elde ettiğimiz bir model. Çok beğenildi. Umarım Bülent Hanım da çok beğenir ve bizimle devam eder. Dilerim bizim buraya gelir ve bayanlarımıza destek olur” dedi.

“Milano’daki defileye çalışmalar yaptık”

Özel siparişler ürettiklerini belirten Kızıltepe ÇATOM sorumlusu Bahar Yıldız, “Sosyal medya hesaplarından önce ünlü modacı Tanju Babacan’a ulaştık. Tanju Bey’le yaklaşık bir yıldır kadınlarımızla konfeksiyon, moda tasarım üzerine bir çalışmamız var. Şuan 85 kadınımız Tanju Bey’in atölyesine nakış ve boncuk işleri yapıyorlar. Bunun yanı sıra Tanju Bey’in özel siparişlerine ve Milano’daki defilelerine çalışmalar yapıldı. Mardin yöresinin takıları ile eski motifli bir peçeye ihtiyaç olduğunu söylediler. Ben buradaki öğretmenlerimizin bu işin altından kalkacağını bildiğim için yaparız dedim. Hemen öğretmen arkadaşlarla bir araya geldik ve bir beyin fırtınası oluşturduk. Mardin’den eski tarihi gümüş telkarileri bulduk, kumaşımızı bulduk ve hemen başladık. Biz bunları ham olarak çıkarıyoruz, tasarımını Tanju Bey yapıyor. Bu bizler için çok büyük bir mutluluk. İnşallah Bülent Hanım’ı burada da ağırlayacağız. Bizim kadınlarımız burada Bülent Ersoy’u bekliyor” diye konuştu.