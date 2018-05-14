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14 Mayıs 2018 10:19

Camide doğuran kedi ve yavruları itfaiyeciler tarafından başka yere nakledildi

Mardin’in Midyat ilçesinde bulunan Çarşı Camisinde doğuran bir kedi ve yavruları vatandaşların haber vermesi ile bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından kartonlara yerleştirilerek başka bir yere nakledildi.

Camide doğuran kedi ve yavruları itfaiyeciler tarafından başka yere nakledildi

14 Mayıs 2018 10:19


Midyat 2. Cadde’de bulunan Çarşı Camide akşam namazı sırasında kedi sesi duyan cemaatin yaptığı araştırma sonucunda bir kedinin camiye sığınarak doğum yaptığını tespit edildi. Cami cemaatinin haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri kedi yavrularını bir kartona, kediyi ise file yardımı ile başka bir kartona koyup camiden götürdü. İtfaiye ekipleri kedi ve yavrusunun zarar görmemesi için güvenli bir yere naklini yaptı. Cami görevlisi Abdulnasır Tercan, "Akşam namazı bittikten sonra cemaatten bir arkadaş kedi sesi duyduğunu söyledi. Biz de bunun üzerine camiyi kontrol ettiğimizde doğum yapan bir kedi ile yavrularını gördük. Haber vermemiz üzerine kedi ve 7 yavrusu gelen itfaiye ekipleri tarafından buradan alınarak güvenli bir bölgeye götürüldü" dedi.


İtfaiye Grup Amiri Tekin Akkurt ise kendilerine gelen ihbar üzerine camiye gittiklerini söyledi. Akkurt, "Bize gelen ihbara göre, 2. Cadde Çarşı Camisinde kedi ve yavrularının olduğu belirtildi. Bunun üzerine ekiplerimiz kedi ve 7 yavrusunu alarak güvenli bir bölgeye naklini gerçekleştirdi" diye konuştu.




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