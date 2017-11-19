Çocuklar Feyzioğlu’nu Mardin’den şarkılarla uğurladı

4 bin yıldan fazla bir tarihe sahip olan ve Mardin’e yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Dara antik kenti dünyanın en büyük yeraltı şehirlerinden birini sahip. Köyde çocuklarla bir araya gelerek sohbet eden Feyzioğlu ve beraberindekiler, Mardin’in tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerine hayran kaldı. Köyün çocukları ile sohbet eden Feyzioğlu ve çocuklar hep bir ağızdan “Türkiye Cumhuriyeti hep birlikte ilelebet sonsuza dek yaşayacaktır” dediler.

Hukuk fakültesine gidip avukat olmak istediğini söyleyen çocuklarla yakından ilgilenen Feyzioğlu, tüm çocukları sahiplenmenin ve onlara güzel bir gelecek sağlamanın herkesin görevi olduğunu ifade etti. Feyzioğılu ve beraberindeki heyet çocuklar tarafından şarkılarla uğurlandı.