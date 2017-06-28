Dicle Elektrik’te bayramlaşma ve yıldönümü bir arada

Bayramlaşma töreni Diyarbakır’ın yanı sıra Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ta da gerçekleştirildi. Bayramlaşmanın, enerji şirketinin özelleştirilmesinin yıldönümüne denk gelmesi törenlere ayrı bir önem kazandırdı.

Dicle Elektrik’in gelenekselleşen bayram buluşmasında şirketin tüm öneticileri ile çalışanları hazır bulundu. Burada konuşan Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, “Rahmet, bereket ayı olan Ramazan’ı geride bırakarak, beraberce kardeşliğin, barışın, sevginin simgesi olan Ramazan bayramını idrak ettik. Hepinizin bayramını tebrik ediyoruz” dedi.

Sevgi, paylaşım ve yardımlaşma

Dicle Elektrik çalışanları olarak sıkıntılı ve zorlu bir süreç yaşadıklarına da dikkat çeken Karagüzel, çalışanlara hitabında şöyle dedi:

“En büyük temennimiz bu sıkıntılı sürecin, rutin dışı yaşananların bir daha akla gelmeyecek şekilde unutulması bertaraf olmasıdır. Bir diğer temennimizde huzur içerisinde çalışmaktır. Dedikodunun olmadığı, çekişmelerin olmadığı, ikili ilişkilerden kaynaklı kavgaların olmadığı bir ortamda çalışmak istiyoruz. Allaha çok şükür şirketimiz bu konuda çok iyi bir yerdedir. Daha iyi olması için hep beraber daha çok çalışacağız. Sizden ricamız, lütfen aranızdaki sevgiyi, paylaşmayı, yardımlaşmayı daha da arttırın, pekiştirin. Çünkü bunu yapmak hem size, hem şirketimize, hem de memleketimize kazandıracaktır.”

Özelleştirmede 4 yıl geride kaldı

Konuşmasında özelleştirmenin üzerinden 4 yıl geçtiğini de hatırlatan Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, “Bugün 28 Haziran 2017, biz 28 Haziran 2013’te burayı devraldık. Bugün itibariyle 4. yılımızı doldurduk. Beşinci yıla giriyoruz. Temennimiz, daha başarılı daha hayırlı bir şekilde bu sürecin yürümesidir. Daha nice 4-5 yılı beraberce yürütmeyi umut ediyoruz. Bu sizler ile beraber olacaktır. Bu süreç içerisinde kaybettiğimiz arkadaşlarımız oldu, onlara Allahtan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz. Yaralanan arkadaşlarımız oldu, onlara da Allah’tan hayırlı şifalar diliyorum’’ diye konuştu.