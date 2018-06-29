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29 Haziran 2018 15:09

Dicle Elektrik’ten ‘anız yakmayın’ uyarısı

Mardin’de hububat hasadı sonrasında yakılan anız nedeniyle tarlada bulunan ahşap direkler de yanınca merkez Artuklu, Kızıltepe ve Derik ilçelerinde 24 mahalle karanlıkta kaldı.

Dicle Elektrik’ten ‘anız yakmayın’ uyarısı

29 Haziran 2018 15:09


Yasak olmasına ve yapılan tüm uyarılara rağmen anız yakma olayları bir türlü önlenemiyor. Doğanın dengesini de bozan anız yangınları Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde de günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Anız yangını yüzünden tarlalardan geçen iletim hatlarını taşıyan ahşap direkler de yanıyor. Bu yüzden direkler devrilirken, elektrik yüklü iletkenler devrilerek ciddi tehlikelere ve enerji kesintilerine sebep olabiliyor. Son 3 gün içerisinde Mardin’in merkez Artuklu, Kızıltepe ve Derik ilçelerinde anız yangınları yüzünden toplam 12 ahşap elektrik direği yandı. Direklerin devrilmesi sonucunda iletkenler koparak, can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturunca Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri zaman geçirmeden harekete geçti. Devrilen direklerin bulunduğu yerlerde enerji kesilirken, yanan direklerin yerine kısa sürede yenileri dikildi ve kopan iletkenler yenilendi. Bu sebeple de merkez Artuklu ilçesine bağlı 6, Kızıltepe ilçesine bağlı 11 ve Derik ilçesine bağlı 7 mahalle olmak üzere toplam 24 yerleşim biriminde bir süre elektrik kesintisi yaşandı.


Dicle Elektrik Dağıtım yetkilileri halkın olumsuz yönde etkilenmemesi ve doğal dengenin bozulmaması için “anız yakmayın” uyarısında bulundu. Bu arada vatandaşlar da anız yakarak elektriksiz kalmalarına neden olanlara tepki göstererek, anız yakanlara karşı daha etkili mücadele edilmesi çağrısı yaptı.




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