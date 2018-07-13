Eri, “15 Temmuz’u unutmadık, unutturmayacağız”

AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünün yaklaşması nedeniyle yazılı açıklama yaptı. 15 Temmuz’da milletin tarih sayfalarındaki yerini bir kez daha almayı başardığını belirten Eri, “Yalnız unutulmasın ki bu asil millet haince güzel vatanımıza darbe yapmaya kalkışan bu çeteleri asla unutmayacak ve unutturmayacaktır. 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam iki yıl geçti. Ama hala hafızalardaki yerini gün gibi koruyor. Çünkü milletimiz biliyor ki 15 Temmuz gecesinde kendisine maruz görülmeye çalışılan bu girişim, öyle hafife alınacak, oldu bittiye getirilecek bir durum değildi. Alenen ülkemizi ve milli iradeyi hiçe sayarak organize edilen alçakça bir girişimdir" dedi.

Türkiye’nin 16 yıldır başarıdan başarıya ilerlediğini dile getiren İl Başkanı Eri, "AK Parti kurulduğu andan itibaren ülkemiz inanılmaz bir şekilde mesafe kat ederek herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Buda birçok kesimin işine gelmemeye başladı. Çünkü ellerindeki vesayet yok olmaya yüz tuttu. Bu amaçla ülkemizi tekrar köleleştirmeye çalışan iç ve dış mihraklar darbe girişimi dahil her türlü oyunu sergilediler ve sergilemeye devam ediyorlar. Ama unuttukları bir şey vardı, vatanına ve liderine aşık milletimizin imanını ve ferasetini hesaba katamadılar” diye konuştu.

Halkın 24 Haziran seçimlerinde kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ve AK Parti’den yana kullandığını anlatan Eri, şunları kaydetti:

“Çünkü Recep Tayyip Erdoğanlı AK Parti 16 yıldır dünyaya karşı ezik bir ülkeyi şahlandırdı. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek milletimizin refahı ve kalkınması için sayısız icraat ve yenilik gerçekleştirdi. Türkiye her açıdan kendini farklılaştıran bir ülke oldu. Yenilikler, kalkınmalar, dünya çapında yapmış olduğu yatırımlar, Müslüman ülkeleri ile arasındaki olumlu ilişkiler, güç birlikleri, her türlü terörle yaptığı başarılı mücadeleler ve en önemlisi kendi insanıyla barışık bir potansiyel haline geldi. Bu duygularla 15 Temmuz hain darbe girişimini bir kez daha kınıyorum. O gece şehitlik mertebesine ulaşan tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum.”