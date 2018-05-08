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08 Mayıs 2018 10:40

Fotomaraton Yarışması’nda ödüller dağıtıldı

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 3’üncü Ulusal Fotomaraton Yarışması’nda 74 fotoğrafçı ödüle layık görüldü.

Fotomaraton Yarışması’nda ödüller dağıtıldı

08 Mayıs 2018 10:40


Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, bu tür organizasyonların kentin daha iyi yerlere gelmesine fayda sağladığını belirterek, “Fotomaraton ile birçok fotoğraf sanatçısı Mardin’e geldi. Mardin’de yaşanan değişim ve gelişim ilimizin kalkınmasını sağlıyor. Huzurun hakim olduğu ilimizde ilginin daha da artması için uluslararası ve ulusal çapta etkinlikler yapıyoruz. Organizasyonlar turizmin gelişmesinde önemli bir yer tutuyor. Bu bağlamda son aylarda düzenlediğimiz ve ev sahipliği yaptığımız etkinlikler dikkatler bir kez daha şehrimize çekmiştir” dedi.



“Eserler tanıtıma katkı sağlar”


Yarışmada çekilen her bir karenin birbirinden değerli olduğuna işaret eden Yaman, “Fotoğraf sanatçılarımız 5 gün boyunca güzel Mardinimizin çeşitli noktalarında çekimlerini yaptılar. Farklı bakış açılarıyla ilimize farklı bir boyut kazandıran sanatçılarımızın eserlerini tanıtım etkinliklerinde kullanacağız. Buraya gelen fotoğraf sanatçıları aynı zamanda ilimizin tanıtım elçileri olacak. Programda emeği geçen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.




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