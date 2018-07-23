Güneydoğu’nun atıkları çevre dostu proje ile dönüşecek

Ş.’nin Midyat ilçesinde yapımına başladığı doğa dostu geri dönüşüm tesisi projesi ile Güneydoğu bölgesinin atıklarını çevreye kazandırılacak.

Projenin uygulamaya geçmesi ile birlikte Mardin’de ilk kez geri dönüşüm tesisi, mesire alanı ve hayvanat bahçesi bir arada olacak, hem çevre atıkları arındırılacak hem de ailelerin çocuklarıyla keyifle vakit geçirebileceği doğal bir park oluşturulacak. Proje kapsamında atık entegre tesisine 20 bin ağaç da dikilecek.

Midyat ilçesinde temeli 29 Aralık 2017’de atılan Haşimoğlu Çevre Entegre Atık Yönetimi A.Ş.’nin doğa dostu geri dönüşüm tesisinin yapımı hızla sürüyor. 22 milyon TL’lik yatırımla yapılan tesisin kısa süre içerisinde tamamlanması planlanıyor. Çevre Mühendisi Ahmet Batur, “Tehlikeli ve tehlikesiz atıkların bertaraf edileceği bir tesis yapmaya çalışıyoruz. Aslında sadece geri dönüşüm olacak bir alan değil, temel amacımız insanların geri dönüşüme daha duyarlı olabileceği mesire alanı hayvanat bahçesi ile sık sık ziyaret edebileceği bir alan olması” dedi.

Projede yer alan botanik bahçenin kapılarının vatandaşlara açık olacağını anlatan Batur, “İnsanlar gelip piknik yapabilecek, gezebilecekler. Hayvanat bahçesinde çocuklarıyla keyifli vakit geçirebilecekler. Hayvanat bahçesinde hem yöremize ait hayvanlar olacak hem de dışardan getireceğimiz hayvanlar bulunacak” diye konuştu.

Batur, “Burada ambalaj atıkları kağıt plastik karton pet geri dönüştürülecek. Demirler, metaller geri dönüştürülecek. Bölgemiz sanayi bakımından çok gelişmiş değil ama Batman, Diyarbakır illerinde petrol sanayisinin atıkları, endüstriyel atıkları geri kazanımı sağlamaya çalışacağız bir kısmını da bertaraf etmeye çalışacağız. Aynı zamanda bölgemizde bulunan çimento işletmelerine atıktan üretilmiş yakıt teminine çalışacağız” ifadelerinde bulundu.