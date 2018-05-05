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05 Mayıs 2018 15:06

Hafızlara sertifikaları törenle verildi

Şakir Nuhoğlu Küllüyesinden mezun olan 7 hafıza törenle sertifikaları verildi.

Hafızlara sertifikaları törenle verildi

05 Mayıs 2018 15:06


Mardin’de kurslara tabi tutulan 7 hafız ve 23 kişi Kuran kursunu bitirerek 5 bin kişinin katıldığı törenle sertifikalarını aldı. Kabala Mahallesindeki Şakir Nuhoğlu Medrese ve külliyesinde iki yıla yakın eğitim gören 7 hafız, 23 kişi ise Kuran eğitimi bitirdikten sonra sertifika almaya hak kazandı. Törene Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Mardin Müftüsü İsmail Çiçek, İl milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, ilçe müftüleri, bölgenin din adamları, kanaat önderleri, iş adamları, sivil toplum kuruluşu temsilci ve üyeleri katıldı. Bölgenin tanınmış din adamları birer konuşma yaptıktan sonra törenle sertifikalar verildi. Sertifika törenine katılan yaklaşık 5 bin kişi için Mardinli hayır sever iş adamı Hacı Şakir Nuhoğlu tarafından hazırlanan 2 ton et ile yapılan kavurma, taç tava yemekleri ikram edildi.




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