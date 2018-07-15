İHA tarafından sınırın sıfır noktasında 15 Temmuz sergisi

Nusaybin Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığının İHA işbirliğiyle düzenlenen etkinliğe Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal, Cumhuriyet Başsavcısı Tahsin Yazıcı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Atik, İlçe Emniyet Müdürü Abdurrahim Zengin, AK Parti Nusaybin İlçe Başkanı Mehmet Latif Öze, İHA Diyarbakır Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcıoğlul belediye daire başkanları, gazi ve şehit yakınları, sivil toplum kuruluşları temsilci ve üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İHA’nın ’Tarihe tanıklık edenler’ sergisi açılışını gerçekleştiren protokol üyeleri ardından Nusaybin Müftüsü Abdurrahim Yıldırım’ın okuduğu Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkiye Cumhuriyetinin birlik ve bütünlüğü için dualar okudu. 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ’cü hainlerin şehit ettiği vatandaşlar ve güvenlik görevlileri için eller semaya açıldı. Türk Kızılay’ı ve vatandaşlar Nusaybin sokaklarında dev Türk bayrağı açarak yürüyüş yaparak Cumhuriyet Meydanında bir araya geldi. Gece boyunca sinevizyon gösterimi ile hain darbe gecesi görüntüleri ve vatandaşların darbeye karşı mücadelesi yansıtıldı.

İHA fotoğraf sergisine yoğun ilgi

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Mardin’in Nusaybin ilçesinde İHA ile İlçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı işbirliği ile açılan “Tarihe tanıklık eden anlar’ sergisi ile Mardinli ve Nusaybinli vatandaşlara 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşanan anların fotoğrafları buluşturuldu. Suriye’ye sınırı olan Nusaybin’de ilk kez gerçekleşen sergiye Nusaybinli vatandaşlar ve gaziler Türk bayrakları ile katılarak sergi alanını gezdi. Kıbrıs gazisi Nusaybin Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Ali Arslan, "Her zaman tekrar ediyorum Allah ülkemize tekrar o günleri göstermesin. Allah birlik ve beraberliğimizi her zaman korusun. Ben Kıbrıs’ta gazi oldum. Bugün hepimizin bayramıdır. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum gazilerimiz önünde saygıyla eğiliyorum” dedi.

Nusaybin ilçesinde 2016 yılında terör örgütü PKK tarafından kazılan hendek ve barikatların bertaraf edilmesi için 8 ay boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve bu sürede teröristler ilçeden temizlenmişti. Terör olaylarının ardından ilçeye görevlendirilen kayyum ile yaralar sarılmış ve halkın sıkıntılarının giderilmesi için yoğun bir çalışma başlatılmıştı. Güvenlik kuvvetlerinin huzuru sağladığı ilçede düzenlenen etkinliğe vatandaşlar Türk bayrakları ile katılarak destek verdi. Etkinlik gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.