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16 Mayıs 2018 00:34

İlk teravih namazında dualar Filistinliler için

Mardin’de tarihi camilere akın eden vatandaşlar Ramazan ayının ilk teravih namazında İsrail’in zulmettiği Filistinliler için dua etti.

İlk teravih namazında dualar Filistinliler için

16 Mayıs 2018 00:34


Mardin Şakir Nuhoğlu Camii’ne Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak üzere bir araya gelen vatandaşlar İsrail’in Filistinlilere karşı uyguladığı katliamlara sessiz kalmadı. Teravih namazı çıkısında ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail’in Filistin’deki Müslümanlara karşı uyguladığı zulme tek yürek oldu. AK Parti Mardin İl Başkanlığının öncülük ettiği protestolara Mardin’de bulunan birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi de destek verdi.


Teravih namazı çıkışında açıklama yapan İl Başkanı Nihat Eri, “Amerika Birleşik Devletleri’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını, İslam’ın ilk kıblesi, kadim Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmemiz mümkün değildir” dedi. “Bu girişim bizim için yok hükmündedir” diyen Eri, “Kudüs’ün, gerek Birleşmiş Milletler kararlarıyla, gerekse uluslararası antlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan şiddetle kaçınılması şarttır. BM Genel Kurulu’nun ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Kudüs konusundaki son kararları ortadayken, ABD’nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Ortadoğu’da kanı ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir” diye konuştu.


Kudüs’ten geçtiğimiz hafta Mardin’e gelen Şehmus Altınterin, yaşadıklarını şöyle anlattı:


“Öncelikle Türk olduğum için her şeyi Türkiye’den istiyorlar. Hala Osmanlı’yı unutamıyorlar. Neden Osmanlı burada değil. Neden gelip burada hakimiyeti altına almıyor. Kudüs bizimdir, Kudüs Filistin’in başkentidir. Kudüs Müslümanların ilk kıblesidir. Bunu o Yahudilere hissettirelim.”


Açıklamaların ardından vatandaşlar camiden ayrıldı.




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