Kayyum atanan Artuklu Belediyesi asfaltsız sokak bırakmayacak

Cadde ve Sokak Sağlıklaştırma projesi kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren Artuklu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, doğalgaz ve altyapı çalışmalarının tamamlandığı noktalarda asfalt dökümü için kolları sıvadı.

İlçe merkezindeki yol çalışmaları için doğalgaz hatlarının çekilmesini ve enerji nakil hatlarının yer altına alınmasını bekleyen Artuklu Belediyesi, altyapı çalışmalarının tamamlandığı Yenişehir Mahallesinde çalışmalara bir süre önce başlamıştı. Havaların güzel olmasından faydalanan belediye ekipleri çalışmalara hız verdi. Yaya geçişlerini ve trafiğin akışını olumsuz etkilememeye özen gösteren ekipler, çalışmalarını sokak sokak ilerleyerek yürütüyor. Bu bağlamda Yenişehir Mahallesi Toprak Sokak’ta asfalt dökümünün tamamlandığı proje hedeflenen noktaya doğru adım adım ilerliyor. Asfalt dökümüyle sınırlı kalmayacak proje kapsamında, alt yapı ve yol çalışmalarının tamamlanmasının akabinde, kaldırım yenileme, çevre düzenlemesi, peyzaj çalışmaları ve aydınlatma çalışmaları da yapılacak.

Konuyla ilgili bilgi veren Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, “Bugün Yenişehir Mahallesi’ndeki Toprak Sokak’ta asfalt dökümünü tamamladık. Hayırlı olmasını diliyorum. Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle yürütmüş olduğumuz proje, hedeflediğimiz noktaya doğru ilerliyor. Umuyorum ki çalışmalar tamamlandığında ortaya çıkacak olan tablo tüm vatandaşlarımızı memnun edecek ve beklediğimize değecek" dedi.