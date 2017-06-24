Kayyum atanan belediye vatandaşın gönlüne girdi

Vali Yaman Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevi devraldığı günden itibaren merkez ve köylerde yaptırdığı asfalt çalışmaları ile büyük takdir topladı. 30 yıldır mahalle ve köylerine yol yaptıramadıklarını ifade eden muhtarlar Mardin’e yıllarca gelmeyen hizmetin kayyum ile gelmeye başladığını söyledi.

Belediye bütçeleri son kuruşuna kadar vatandaşa hizmet olarak gidecektir"

Mardin’de yıllarca seçilmiş yerel yöneticilerin yapmadığı hizmeti kayyumlar yapıyor. Kayyum belediyeler yol, asfalt, sosyal projeler ile vatandaşın takdirini kazanırken Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman belediyelerin bütçelerini son kuruşuna kadar vatandaşa hizmet için harcanacağını söyledi. Kırsal mahallelerin standartlarını yükseltmek için var güçleri ile çalıştıklarına değinen Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, “İlimizde kent merkezimiz ve kırsal mahallelerimizin en iyi noktalara gelmesini istiyoruz. Belediyemizin tüm bütçesini her kuruşuna kadar vatandaşlarımıza hizmet olarak aktarmak adına projelerimizi belirledik. Özellikle kırsal mahallelerimizin rahata kavuşması ve şehirlerdeki birçok şeyi içinde barındırmasını arzu ettik. Bunun en önemli adımı ise yollardan geçiyor. 2017 yılında kırsal mahallelerimizin en kaliteli yollara kavuşması için yoğun mesai harcayacağız” dedi.

Vali Yaman, köylerde başlayan kaliteli yol çalışmalarından dolayı vatandaşlardan memnuniyet aldıklarını kaydederken, Mardin’in köy ve şehir merkezinin yolları ile bütün Türkiye’ye örnek hale geleceğini söyledi. Mardin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kırsal mahallelerde alt yapı ve üst yapıyla ilgili başlattığı çalışmaların da aralıksız devam ettiği belirtildi. Mahallelerin daha iyi konuma gelmesi adına önem verilen yol çalışmalarının da son hızıyla sürdüğünü ifade eden Vali Yaman, bu bağlamda Midyat ilçesine bağlı Acırlı köyünde yapılan beton asfalt çalışmasının akabinde Midyat ilçesi Söğütlü köyünde beton asfalt atımının gerçekleştirileceğini kaydetti. Vali Yaman köy halkının ise yapılan çalışmalardan dolayı kendilerine memnuniyetlerini bildirdiğini açıkladı.

Muhtarlardan kayyuma teşekkür

Çalışmaları yakından takip eden Söğütlü Mahallesi Muhtarı Ramazan Özdemir mahallenin en büyük sorunlarından birisinin sona erdiğini vurguladı. Özdemir, “Mahallemiz özellikle kış mevsiminde yollarımız konusunda büyük sorunlar yaşıyorduk. Yollarda oluşan sıkıntılar mahallemizde yaşayanların hayatlarını olumsuz etkiliyordu. Bu durumu ise yama gibi geçici çözümler ile bitiriyorduk. Şu anda yapılan bu çalışma ile kaliteli beton asfalta kavuştuk. Daha önce mahallemiz hiçbir hizmetten faydalanamıyordu. 30 yıldır arzu ettiğimiz yolu yeni kavuşuyoruz. Valimiz ve Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Yaman’ın gelişiyle hizmet almaya başladık” diye konuştu.

"Yol sorunu kalmayacak"

Vali ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Artuklu merkezde yapılacak çalışmalardan da bahsederken bu ilçede yol sorununun kalmayacağını söyledi. Yaman, “Kent merkezimizin doğalgaza kavuşması için alt yapı çalışmaları nedeniyle ilimizin çeşitli bölgelerinde kazılar yapıldı. İkinci aşamada ise mesken ve iş yeri sahiplerinin doğalgaz abonesi olması için duyuruya çıkacağız. Akabinde mesken sahiplerinin evlerine hatların döşenmesini sağlayacağız. Bu çalışmanın sona ermesi ile Artuklu en kaliteli yollara sahip olacak. Anlayışından dolayı hemşehrilerimize teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.