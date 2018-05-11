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11 Mayıs 2018 15:20

Kızıltepe’de sel: 200 iş yerini su bastı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağış sele neden oldu.

Kızıltepe’de sel: 200 iş yerini su bastı

11 Mayıs 2018 15:20

Yağış nedeniyle bir pasajda bulunan yaklaşık 200 iş yerini su bastı.


Kızıltepe’de bir haftadır belirli aralıkla devam eden bugün de öğleden sonra aniden bastıran şiddetli yağış günlük yaşamı felç etti. Sele neden olan yağış nedeniyle ilçede rögarlar taştı. Yeni Mahalle’de bulunan bir pasajda ise 200 iş yerini su bastı. Esnaf, suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.


Esnaf Emin Karakulak, ilçede kış ve ilkbaharın kurak geçtiğini anımsatarak, “Bu ay da kış ve ilkbahardan daha çok yağış oldu. Şuan Kızıltepe çarşıda hiç görülmemiş sel oluştu” dedi.


Başka bir esnaf ise, belediyenin duyarsızlığından yakınarak, “Suyun tahliye edilmesini istiyoruz. Her bir esnafın yaklaşık 2 bin TL zararı var. Yaklaşık 200 dükkan su altında kaldı” diye konuştu.


Mardin ve ilçelerinde şiddetli yağışların hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.




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