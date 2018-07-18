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18 Temmuz 2018 14:52

Kızıltepeli kadınların el emeği görücüye çıktı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bulunan Aile Destek Merkezinde (ADEM), çini kursu gören kadınlar yaklaşık 4 aylık ürünlerini yıl sonu sergisinde görücüye çıkardı.

Kızıltepeli kadınların el emeği görücüye çıktı

18 Temmuz 2018 14:52


Kızıltepe ADEM, ilçede yaşayan kadınları meslek edindirmeye devam ediyor. Kadınlar burada ürettikleri ürünleri çeşitli etkinliklerde pazarlayarak maddi kazanç sağlıyor. Çini kursuna katılan 25 kursiyerin yaklaşık 4 ayda ürettikleri ürünler ADEM’ de yıl sonu sergisinde tanıtıldı. ADEM koordinatörü Aslı Gülden Çiçek, sergiyi gezenleri bilgilendirdi. Kurs hakkında bilgi veren ADEM koordinatörü Aslı Gülden Çiçek, ürünlerin tamamıyla doğal boyalardan üretildiğini söyledi. Kurslarının devam edeceğini aktaran Çiçek, kadınlara her zaman destek vereceklerini dile getirdi.




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