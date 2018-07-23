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23 Temmuz 2018 16:36

Kültür turları bin 400 kişiyi buldu

Mardin’in Artuklu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri tarafından kadınlara yönelik olarak düzenlenen kültür turlarından yararlanan kadın sayısı bin 400’ü buldu.

Kültür turları bin 400 kişiyi buldu

23 Temmuz 2018 16:36


Artuklu Belediyesinin, kadınların Şanlıurfa ve Hasankeyf’i yakından tanımaları için hazırlanan kültür turları projesine kadınların ilgisi sürüyor. Artuklu’dan 3 bin kadının başvurduğu turlar kapsamında şimdiye kadar en az 200’er kişilik kafileler halinde 5’i Şanlıurfa’ya, 1’i de Hasankeyf’e olmak üzere toplamda 6 gezi turu düzenlendi. Her hafta Cuma günü düzenlenen geziden kadınlar oldukça memnun kaldı. Gezi süresince kadınlara belediye tarafından görevlendirilen personeller refakat ederken, kadınların turlardan azami memnuniyetle ayrılmasına özen gösterildiği kaydedildi.


Kadınların belediye hizmetlerinden duydukları memnuniyeti önemsediklerini anlatan Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, “Her hafta devam edecek olan turlarımızla başvurmuş hiçbir kadınımızı geri çevirmeyeceğiz. Gezi programları büyük sorumluluktur. Layıkıyla yerine getirmek için ekiplerimiz büyük gayret sarf ediyor. Gezilecek noktalarda kadınlarımızın rahatlığı, konforu, eğlenmesi, ihtiyaçlarından tutun da yiyecekleri yemeklere kadar her şeyi en ince detayına inerek düşünüyor, planlıyoruz” dedi.




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