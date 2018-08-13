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13 Ağustos 2018 17:04

Kurbanlıklar pazardaki yerini aldı

Mardin’in Midyat ilçesinde kurban bayramı dolayısıyla kurbanlıklar pazarlardaki yerini aldı.

Kurbanlıklar pazardaki yerini aldı

13 Ağustos 2018 17:04


Ulu Cami Mahallesi’nde yer alan alanda hayvan pazarı kuruldu. Bayrama bir hafta kala yüzlerce küçük ve büyükbaş hayvan, pazarlık alanında boy gösterdi. Ayrıca hayvan pazarında satış yapan esnaf, hayvan pazarının düzeltilmesini de istiyor. Küçükbaş hayvanların fiyatı 6 yüz ile bin 500 TL’ye kadar satışa sunulurken, büyükbaş hayvanların fiyatı ise 3 bin 600 TL’den başlayıp, 10 bine kadar çıkıyor. Kurbanlık satışının iyi olduğunu belirten İbrahim Akyol, “Pazarımız bu yıl iyi, memnunuz. Kurbanlıkların fiyatı 2 buçuk, 3 buçuğa kadar yükselmektedir’’ dedi.




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