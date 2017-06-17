Mardin AK Parti çocukların yüzünü güldürdü

Öğrencilere kıyafet alan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hülya Hakimoğlu ve yönetim kurulu üyeleri daha sonra öğrencilerle birlikte keyifli vakit geçirdi. AK Parti Mardin Kadın Kolları Başkanı Hülya Hakimoğlu çocukların bu ülkenin geleceği olduğunu belirterek, “Çocuklarımızın yüzünde bir nebze de olsa tebessümü görmek için hem karne hediyesini vermek hem de bayram sevincini yaşatmak istedik. Onlarla bir araya gelip hediyelerini beraber seçtik” dedi.

AK Parti Mardin Kadın Kolları Başkanı Hülya Hakimoğlu ve partililer öğrencilerle yakından ilgilenirken öğrenciler, Başkan Hakimoğlu ve partililere teşekkür etti.