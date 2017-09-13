Mardin Belediyesi 700 çocuğun saçını kestirdi

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu ilçesine bağlı Kumlu Mahallesi’nde anlamlı bir çalışmaya imza atı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’ın eşi Gülseren Yaman himayesinde faaliyetlerini sürdüren Mardin Gönül Elçileri’nin Kumlu Mahallesi ziyaretinin akabinde oluşan talep nedeniyle 700 çocuğun okul öncesinde saçları kesildi.

Kumlu Mahallesi Muhtarı Adnan Doğan, yapılan çalışmadan dolayı Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Doğan çocukların çalışmayla mutlu olduğunu belirterek, “Mardin Gönül Elçileri uhdesinde mahallemize gelen Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mustafa Yaman’ın eşi Gülseren Yaman hanımefendi çocuklarımız için böyle bir talepte bulundu. Okulların açıldığı bu hafta saçları kesilen çocuklarımız mutlu oldular. Bu mutlulukta katkısı olan herkese teşekkür ederiz” dedi.