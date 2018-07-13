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13 Temmuz 2018 15:24

Mardin protokolü, engellilerle halı sahada buluştu

Mardin’de, “Engelsiz Mardin” projesi çerçevesinde kent protokolü ile engelliler halı saha maçı yaptı.

Mardin protokolü, engellilerle halı sahada buluştu

13 Temmuz 2018 15:24


Büyükşehir Belediyesinin, “Engelsiz Mardin” projesi, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Proje çerçevesinde, kent protokolü ile engelli vatandaşlar halı saha maçı yaptı. Cumhuriyet Başsavcısı Tolga Öztürk, 70. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Altan Er, Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, Emniyet Müdürü Hasan Onar, Artuklu Üniversitesi Genel Sekreteri Şahin Arpağ, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Yenigün, Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Hadi Çomaktekin’in oyuncu olarak yer aldığı maçı, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman da izledi. 21 Kasım Şehir Stadındaki karşılaşma renkli görüntülere sahne oldu.


Vali Yaman, proje kapsamında sahaya çıktıklarını belirterek, “Güzel bir müsabaka oldu. Hem A protokolündeki mesai arkadaşlarım. Hem de engelli gençlerimiz ile bu akşam aileleri ile dostluk maçı gerçekleştirdik. Dostlukla geçen bir müsabaka oldu. Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak hep sunu söyledik. Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak engelsiz bir Mardin olması için çalışacağımızı söyledik. Kadınlarımıza özel eğitimli çocuklarımıza yönelik projelerimiz olacak. Bu projeleri yoğun bir şekilde uygulamaya devam ediyoruz” dedi.




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