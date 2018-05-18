Mardin’de 27 kadın girişimci sertifika aldı

Birçok farklı alanda açılan kurslara kadınlar yoğun ilgi gösterirken, KOSGEB işbirliğiyle yapılan girişimcilik kursuna katılan 27 kadın sertifikalarını aldı. Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı’nda düzenlenen sertifika törenine Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Kadın ve Gençlik Daire Başkanı Mehtap Bingül, MARMEK Müdürü Emine Uğurlu Kartal ve girişimci kadınlar katıldı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman amaçlarının kadınların iyi yerlere gelmelerini sağlamak olduğunu belirterek “Bu nedenle kadınların meslek edinmelerini önemsiyoruz. İlimizde kadın dostu çalışmalara önem veren bir yapıda projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu konuda çalışmalarımızı ara vermeden sürdürmekteyiz. En önem verdiğimiz projelerden birisi ise kadınlarımızın ekonomik hayatta var olmaları için meslek edinmeleridir. Bu konuda kurduğumuz MARMEK ile önemli işler yapmaktayız. Şehrimizde yaşayan kadınlar meslek edinmeye başlamakla beraber ev ekonomilerine katkı veriyorlar. Açtığımız girişimcilik kursunda da kursiyerlerimiz başarılı olarak sertifikalarını aldılar” dedi.

Girişimcilik ruhu ortaya çıkıyor

Kursla kadın girişimcilere fırsat verildiğini anlatan Yaman, “Devletimiz özellikle gençlerin ve kadınların girişimcilik ruhunu ortaya çıkarmak için destekler vermektedir. Bunlardan birisi ise KOSGEB destekleridir. Biz de girişimci kadınlarımızın hayallerini gerçekleştirmeleri için girişimcilik kurslarını hayata geçirdik. Kursumuzda 27 kadın sertifika alarak bu konuda ilk adımı atış oldu. İnanıyoruz ki yakın zamanda sertifikalarını alan kursiyerlerimiz kendi iş yerlerini açmış olacaklar. Bu vesileyle kadın dostu çalışmalara devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek isterim” diye konuştu.