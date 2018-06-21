Mardin’de bin 180 kadın meslek sahibi oldu

6 ay önce faaliyete başlayan merkezde bin 180 kişi sertifika alarak, meslek sahibi oldu.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, “Kadınlarımızın mutlu olduğu bir şehirde yaşaması adına elimizden geleni yapıyoruz. İlimizin gelişmesi adına birçok projeyle çalışmalarımız ara vermeden devam etmektedir. Kısa süreye sığdırdığımız büyük işler ile şehrimiz değişmekte ve vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayan bir konuma gelmektedir. Bizler ilimizde sosyal projelere de önem verdik. Bu nedenle dezavantajlı grupların hep yanında olduk. Dikkate aldığımız konuların başında ise kadınlarımız geldi. Özellikle onların meslek edinmeleri adına önemli çalışmalar yaptık. MARMEK de bunlardan sadece birisidir” dedi.

Rakamlar ortada

MARMEK’in çalışmalarından da bahseden Yaman, “Birimimiz kadınlarımızın ekonomik hayata katılmalarını, ev ekonomilerine destek sağlamalarını ve becerilerinin artmasını hedeflemektedir. Bu nedenle kadınlarımızın da taleplerini dikkate alarak sürekli kurslar açmaktayız. Ayrıca okuma yazma bilmeyen kadınlarımıza da fayda sağlamaktayız. MARMEK bu özellikleriyle kısa zamana önemli bir başarıyı sığdırmıştır. Rakamlara baktığımızda bu durum daha fazla ortaya çıkmaktadır. Bu tür çalışmalarla kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.