Diğer
Kategoriler
11 Mayıs 2018 18:42

Mardin’de engelli gençlerin askerlik sevinci

Mardin’de engelli 34 vatandaş bir günlük temsili askerliklerini yaparak tezkerelerini aldı.

Mardin’de engelli gençlerin askerlik sevinci

11 Mayıs 2018 18:42


Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen yemin töreni ile 1 günlük temsili askerlik yaparak tezkerelerini aldı. Atatürk kapalı spor salonunda düzenlenen törene Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Cumhuriyet Bassavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Engeliler Dernek Başkanı Hasan Anuk engelli askerlerin aileleri ve jandarma teşkilatının mensupları katıldı.


Engelli vatandaşların ailelerinin katıldığı törende duygusal anlar yaşandı. Evlatlarını asker üniforması ile yemin ederken gören aileler gözyaşlarını tutamadı. Tören geçişinde aileler çocuklarını ayakta alkışladı.


Törende konuşan İl Jandarma komutanı Yusuf Kenan Topçu engelli vatandaşların bu gurur verici vatani görevlerini yapmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Sevgili Mehmetçikler askerlik her Türk gencinin yapması gereken kutsal bir görevdir. Sizler bu üniforma ve birazdan edeceğiniz kutsal askerlik yemini ile tam bir asker olacaksınız. Bugün sizlere kısa da olsa kutsal askerlik görevini yapmanın gurur ve onurunu yaşatmaktan ve şanlı Türk jandarmasının şerefli birer neferi olarak sizleri aramızda görmekten dolayı mutluluk duyuyoruz” dedi.


Mardin Valisi Mustafa Yaman ise, “Her Türk vatandaşı askerlik yapmakla yükümlüdür. O nedenle engelli vatandaşlarımız da dahil olmak üzere muhakkak bu asker ocağında bulunmasını ülke olarak millet olarak devlet olarak arzu ediyoruz. Tabi vatan müdafaası söz konusu olduğunda daha önce paşamızın da söylediği gibi engelli engelsiz hiçbir ayırım yapılmadan millet olarak kutsal dava uğruna mücadele yapmasını biliyoruz” diye konuştu.


Konuşmaların ardından askerler tezkerelerini alarak yemin etti. Tören yürüyüşünün ardından ailelerinin yanına giden askerler duygusal anlar yaşadı.


Ailelerden Mehmet Demir oğlu Ahmet ile gurur duyduğunu ifade ederek, “Mehmetçiğe Allah kuvvet versin. Daima Mehmetciğimizi var etsin. Türkiye cumhuriyetimiz daim olsun” diyerek duygularını ifade etti.


Törenin ardından ailelere ikramda bulunuldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MARDİN HABERLERİ
MARDİN HAVA DURUMU
15
°
C
  • Cumartesi
    15°C
  • Pazar
    18°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç