Mardin'de gebe eğitim okulu açıldı

Gebe okulunda, annelerin mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir gebelik ve doğum süreci yaşamaları amaçlanıyor.

Mardin İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, doğumda ve doğum sonrasında anneliğe hazırlamak, karşılaştıkları sorunları en aza indirmek ve böyle bir süreçte en çok ihtiyaç duyduğu sağlık bilgisi ve duygu durum açısından iletişim sağlanması amacıyla Mardin Devlet Hastanesi bünyesinde açılan Gebe Eğitim Okulunun hizmete başladığı belirtildi. Açıklamada, “Sağlıklı gebe, sağlıklı bebek anlayışıyla başlatılan gebe okulunun temel hedefinin annelerin mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir gebelik ve doğum sürecini yaşaması, eşinin ve ailesinin de sürece katılması sağlanıyor. Gebelere, doğum ve doğum sonrası dönemdeki duygusal durumları ile baş etmeyi öğretmek. Kendilerini anne ve babalığa hazır hissetmelerini sağlamak. Eşlerin arasında güçlü ilişkiler ve verimli bir iş birliği oluşturabilmek. Doğum eylemiyle baş etmeyi öğretip olumlu bir doğum deneyimi kazandırabilmek. Doğum şekline karar vermek konusunda kişinin kendisini güçlü hissetmesini sağlamak. Bebek bakımına yönelik becerileri kazandırmak. Gebenin doğum sonrası dönemde rahat bir lohusalık geçirmesini sağlamak. Gebenin korku, ağrı, gerginlik döngüsünü kendi başına baş etme mekanizmasıyla yok etmesini sağlamak ve aynı zamanda ağrısız bir doğum yapmasını sağlamak” denildi.

20 hafta ve üzeri gebeler başvurabilecek

Açıklamada, gebe okuluna 20 hafta ve üzeri gebelerin başvurabileceği aktarılarak, “Egzersiz yapmaya engeli olmayan, riskli bir gebeliği olmayan, ağır psikiyatrik bir hastalığı olmayan, eğitime katılımda sürekliliği sağlayabilen, gebe okuluna katılmak için onay veren bütün gebeler katılabilir. Hastanemiz giriş katında bulunan Gebe Okuluna kayıt yaptırabilirler” denildi.