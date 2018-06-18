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18 Haziran 2018 13:00

Mardin’de iki ayrı kaza’: 3 ölü, 3 yaralı

Mardin’in Dargeçit ve Savur ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Mardin’de iki ayrı kaza’: 3 ölü, 3 yaralı

18 Haziran 2018 13:00


Edinilen bilgilere göre, Dargeçit ilçesi Bostanlı Mahallesi’nde 27 FE 590 plakalı araç, sürücüsünün toprak yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan kayalıklara yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan kardeşlerden İsmail Ertan (23) ve Beşir Ertan (25) hayatını kaybetti. Şükrü Özdemir (28) ise yaralandı. Yaralı Özdemir, Dargeçit Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


İkinci kazada Savur’a bağlı Çınarönü Mahallesi’nde seyir halindeki 47 NC 416 plakalı buğday yüklü traktör devrildi. Kazada, 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. Yaralılar Savur Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.


Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.




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