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15 Mayıs 2018 13:13

Mardin’de ilk kez kornea nakli ameliyatı yapıldı

Mardin’in Midyat İlçe Devlet Hastanesi’nde ilk kez kornea nakli ameliyatı yapıldı.

Mardin’de ilk kez kornea nakli ameliyatı yapıldı

15 Mayıs 2018 13:13


Hastanenin göz polikliniğine görmede azalma şikayetiyle başvuran 71 yaşındaki bir hasta yapılan tetkiklerden sonra hastaneye yatırıldı. Op. Dr. Yaşar Dağ, Op. Dr. Yavuz Özpınar ve Op. Dr. Hasan Altınkaya’nın girdiği operasyonla ilk kez Midyat’ta hastaya kornea nakli ameliyatı yapıldı. İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz, “Göreve başladığımızdan beri hastanelerimizin olanaklarını arttırmaya yönelik çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Hastalarımıza daha kaliteli bir hizmet sunmak en büyük amacımızdır. Bu doğrultuda beni hiç yalnız bırakmayan müdürlüğümüzün başkanlarına ve bu yükün en büyük sorumluluğunu sırtlayan hastane başhekimi ve başhekim yardımcıları ile görev yapan uzman doktorlarımıza teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Hastanemizin imkanlarının artmasıyla daha önce yapılamayan nice tedavi ve ameliyatlarımız gerçekleşmektedir. İlk kez yapılmaya başlanan ’Kornea Nakli’ ameliyatında emeği geçen tüm uzman hekim, hemşire, teknisyen ve personellerimize de tüm içtenliğimle teşekkür ediyorum. Tüm hastalarımıza acil şifalar versin” dedi.


Yeniden görmenin mutluluğunu yaşayan hasta uzun yıllar sonra yeniden gördüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.




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