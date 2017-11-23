Mardin’de mühimmat ele geçirildi

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada; ele geçirilen mühimmat ve malzemelere incelenmek üzere el konulduğu belirtildi. Açıklamada, “Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ve Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, ilimiz Nusaybin ilçesi Kuruköy kırsal alanında yapılan arazi taraması sırasında; 15 metre kablo, 30 litrelik bidon içerisinde EYP, çok sayıda EYP düzeneği, elektrik ve manyetik fünyeler ile EYP yapımında kullanılan yardımcı malzemeler, 200 metre kablo, 1 adet el bombası, 1 adet leşker yeleği, 1 adet kumanda düzeneği ele geçirilmiştir. Ele geçen malzemelere incelenmek üzere el konulmuş olup; bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edecek” denildi.