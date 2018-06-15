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15 Haziran 2018 14:46

Mardin’de Müslüman, Süryani ve Ezidiler bayramlaştı

Mardin’de Müslümanlar, Süryaniler ve Ezidiler bayramlaştı.

Mardin’de Müslüman, Süryani ve Ezidiler bayramlaştı

15 Haziran 2018 14:46

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, Mardin’in çok kültürlü ve inançlı bir şehir olduğunu belirterek, bu kültürel zenginliği bayramlaşmada da gördüklerini ifade etti.


Mardin Valiliğince, bayramlaşma programı düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen programa, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Altan Er, Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Emniyet Müdürü Hasan Onar, Müftü İsmail Çiçek, Metropolit Saliba Özmen’i temsilen Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, Ezidi cemaatinin temsilcileri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


Programda konuşan Vali Yaman, Mardin’in yüzyıllardır kardeşlik ve hoşgörü içinde bayramları kutlandığını belirterek, “Mardin çok kültürlü ve inançlı bir şehir. Bu kültürel zenginliği de şehrin hayatında ve bayramlaşmada görüyoruz. Değerli dostumuz Süryani toplumumuzun değerli liderlerinden Gabriel yanımızda. Onunla beraber Süryani toplumumuz ile bayramlaşıyoruz. Süryani, Ezidi toplumumuz bizi yalnız bırakmıyorlar. Biz de aynı şekilde onların etkinliklerinde onları yalnız bırakmıyoruz. Güzel bir birliktelik var burada. Özellikle son 1,5 yılda huzur sağlanmış oldu. Ben değerli dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bu dostluk ve kardeşlik sonsuza kadar temsil edecek” dedi.


Kırklar Kilisesi Baş Papazı Gabriel Akyüz ise, “Mardinli Müslüman kardeşlerimizin bayramını kutlamak üzere buradayız ve çok mutluyuz. Mardin öteden beri dillerin ve dinlerin kültürlerin kavşağıdır. Mardin’de sadece 2 bayram değil 4 bayram birlikte kutlamaktayız. Bizim dini bayramlarımızda onlar da bizim bayramımızı kutluyor, bizd e onların bayramında buradayız. Bütün Müslüman aleminin ve Müslüman kardeşlerimizin bayramını kutluyor bayramın barış huzur güven ortamında geçmesini temenni ediyorum” diye konuştu.




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