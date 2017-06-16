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16 Haziran 2017 13:27

Mardin’de terör operasyonu: 1 gözaltı

Mardin’in Midyat ilçesinde terör örgütü PKK’ya eleman temin ettiği değerlendirilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Mardin’de terör operasyonu: 1 gözaltı

16 Haziran 2017 13:27


Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, “Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucu PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet gösteren terör mensupları ile ilişkili ve irtibatlı olan milis ve işbirlikçi faaliyetler yürüten, örgüte eleman temin ettiği değerlendirilen şahsın Midyat ilçesindeki adresinde arama yapılmıştır. Aramada, 1 adet dizüstü bilgisayar, 10 adet teyp kaset, 9 adet CD, 3 adet flash bellek, 2 adet cep telefonu, 4 adet sim kart ve 1 adet hafıza kartı ele geçirilmiştir. Olayla ilgili şüpheli gözaltına alınmıştır. Terörle Mücadele kapsamında güvenlik güçlerimizce yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.




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