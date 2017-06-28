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28 Haziran 2017 11:20

Mardin’de uçurmadan şeker yağdı

Mardin’in Artuklu ilçesinde kendini küçük yaştan beri uçurtmalara adayan Zahit Mungan, uçurtma ile ilklerine bir yenisini daha ekledi.

Mardin’de uçurmadan şeker yağdı

28 Haziran 2017 11:20


Mardin’in Artuklu ilçesinde profesyonel uçurtma ustası Zahit Mungan, hayallerine bir yenisini daha ekledi. Daha önce uçurtma ile fotoğraf çeken Mungan, bu kez de uçurtması ile çocuklar için şeker dağıttı. Ramazan Bayramı’nda çocuklara farklılık yaşatmak isteyen Zahit Mungan tarihi Mardin Kalesi eteklerinden havalandırdığı uçurtma ile onlarca çocuğa şeker dağıtarak renkli görüntüler oluşturdu.


Tarihin ve kardeşliğin iç içe olduğu Mardin’de bayramda çocuklara farklılık yaşatmak istediğini söyleyen uçurtma ustası Zahit Mungan çocukların hayallerine ortak olmanın güzel bir duygu olduğunu belirtti. Bayramlarda genelde çocukların kapı kapı gezerek şeker topladığını kaydeden Mungan, "Daha önceden uçurtmaya fotoğraf makinesi bağlayarak Mardin’in tarihi mekanlarını fotoğraflamıştım. Bununla sergi açmıştım. Ara ara uçurtma ile denemeler yaparak farklılıklar oluşturmaya çalışıyorum. Ne zaman uçurtma uçurmaya başlasam çocuklar bir araya toplanıyor. Bu da beni mutlu ediyor. Mardin’e ne zaman gelirseniz gelin gökyüzünde bir uçurtma bulursunuz. Çocukluğumdan beri terastan inmedim hep uçurtma uçurdum. Mardin’in sevgi barış ve kardeşlik şehri olduğunu bir kez daha yenilemek istiyorum" dedi.



Gençler ve çocuklardan tam destek


Gençlerden Ezgi Tek, uçurtmadan düşen şekerler kadar renkli bir gün yaşadığını ifade ederek, "İlk defa uçurtma uçurdum. Uçurtma ile de ilk defa şeker aldım. Daha önce kapı kapı dolaşarak şeker toplayarak büyüdüm. Şekerler kadar renkli bir gün oldu" diye konuştu.


Şerif Çiçek isimli çocuk da çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Bu bayramda uçurtma ile şeker almak çok farklı oldu. Uçurtmacı Zahid ustaya bize böyle bir farklılık yaşattığı için teşekkür ediyoruz" dedi.




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