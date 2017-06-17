Diğer
Kategoriler
17 Haziran 2017 13:45

Mardin’de uyuşturucu tacirleri kıskaçta

Mardin’in Nusaybin ve Midyat ilçelerinde jandarma komutanlıkları tarafından uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Mardin’de uyuşturucu tacirleri kıskaçta

17 Haziran 2017 13:45

Yapılan operasyonlarda Midyat’ta 968 gram kubar esrar, 137 kök Hint keneviri ele geçirilirken, Nusaybin’de 291 kök kenevir ele geçirildi.


Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Nusaybin ilçesinde iki adrese operasyon düzenledi. Son dönemde uyuşturucu ile mücadelede yapılan operasyonlar ile uyuşturucu tacirleri kıskaca alındı. Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyon sonucunda 291 kök Hint keneviri bitkisi, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.


Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda da 968 gram kubar esrar, 137 kök kenevir bitkisi, 51 kök sökülmüş ve kurumaya bırakılmış kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken uyuşturucu madde ticareti kapsamında güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MARDİN HABERLERİ
MARDİN HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    28°C
MARDİN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :02:44
  • Güneş :04:50
  • Öğle :12:29
  • İkindi :16:22
  • Akşam :19:48
  • Yatsı :21:37
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!