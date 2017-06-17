Mardin’de uyuşturucu tacirleri kıskaçta

Yapılan operasyonlarda Midyat’ta 968 gram kubar esrar, 137 kök Hint keneviri ele geçirilirken, Nusaybin’de 291 kök kenevir ele geçirildi.

Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Nusaybin ilçesinde iki adrese operasyon düzenledi. Son dönemde uyuşturucu ile mücadelede yapılan operasyonlar ile uyuşturucu tacirleri kıskaca alındı. Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyon sonucunda 291 kök Hint keneviri bitkisi, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda da 968 gram kubar esrar, 137 kök kenevir bitkisi, 51 kök sökülmüş ve kurumaya bırakılmış kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken uyuşturucu madde ticareti kapsamında güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği bildirildi.