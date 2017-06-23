Mardin’de vatandaşlar son teravihte buluştu

Mardin’in Artuklu ilçesinde Ramazan’ın son teravihi huşu içinde eda edildi. Küba Camisi’nde bir araya gelen yüzlerce kişi yatsı ve teravih namazı kıldı. Kılınan son teravihte Fuat Yağcı İmamı Eray Gübay, “Peygamber efendimiz duaların kabul olunduğu, günahların bağışlandığı, mübarek Ramazan ayının son teravihini kıldık. Son teravihte insanlar bir arada mutlu bir şekilde saf tuttu geceyi güzel bitirdik. Ramazan ayı ve Ramazan Bayramının tüm Müslüman alemine huzur getirmesini diliyorum” dedi.

Ahmet Kara adlı vatandaşlar, “Bu mübarek geceyi, Ramazan ilk günkü aşkıyla, şevkiyle, muhabbetiyle, aşkıyla yüreğimizin en müstesna köşelerinde ihya ettik. Biz Müslümanlardan başka Allah’a gerçek anlamda kulluk edecek, bu kulluğu sergileyecek başka bir topluluk yok. Bayramın biz Müslümanlara huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” diye konuştu.

Mardin’de son teravihin ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.