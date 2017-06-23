Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 23:26

Mardin’de vatandaşlar son teravihte buluştu

Mardin’de Ramazan’ın son teravihi huşu içinde eda edildi.

Mardin’de vatandaşlar son teravihte buluştu

23 Haziran 2017 23:26


Mardin’in Artuklu ilçesinde Ramazan’ın son teravihi huşu içinde eda edildi. Küba Camisi’nde bir araya gelen yüzlerce kişi yatsı ve teravih namazı kıldı. Kılınan son teravihte Fuat Yağcı İmamı Eray Gübay, “Peygamber efendimiz duaların kabul olunduğu, günahların bağışlandığı, mübarek Ramazan ayının son teravihini kıldık. Son teravihte insanlar bir arada mutlu bir şekilde saf tuttu geceyi güzel bitirdik. Ramazan ayı ve Ramazan Bayramının tüm Müslüman alemine huzur getirmesini diliyorum” dedi.


Ahmet Kara adlı vatandaşlar, “Bu mübarek geceyi, Ramazan ilk günkü aşkıyla, şevkiyle, muhabbetiyle, aşkıyla yüreğimizin en müstesna köşelerinde ihya ettik. Biz Müslümanlardan başka Allah’a gerçek anlamda kulluk edecek, bu kulluğu sergileyecek başka bir topluluk yok. Bayramın biz Müslümanlara huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” diye konuştu.


Mardin’de son teravihin ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MARDİN HABERLERİ
MARDİN HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    38°C
MARDİN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 29 RAMEZÂN 1438
  • 24 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :02:45
  • Güneş :04:51
  • Öğle :12:30
  • İkindi :16:23
  • Akşam :19:49
  • Yatsı :21:38
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!