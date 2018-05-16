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16 Mayıs 2018 00:56

Mardin’de vatandaşlar teravih namazını kılıp Kudüs için dua etti

Midyat’ta Güneydoğu’nun en büyük camisi olan Kasım Altunkaya Camii’nde binlerce Müslüman ilk teravih namazını kılıp, Kudüs için bir araya geldi.

Mardin’de vatandaşlar teravih namazını kılıp Kudüs için dua etti

16 Mayıs 2018 00:56


On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in ilk teravih namazında Mardin ve ilçelerindeki camiler doldu taştı. Müslümanlar, ilk teravih namazında Filistin halkına dualar edildi.


Güneydoğu’nun en büyük camisi olan Hacı Kasım Altunkaya Camii’nde teravih namazı kılan binlerce vatandaş, Ramazan ayına girmenin sevincini yaşarken, cami çıkışında Kudüs’te zülüm gören Müslümanlar için dua etti. Binlerce kişi aynı anda camide saf tutup cami çıkışı katıldıkları mitingde, İsrail aleyhine slogan atıp tekbir getirdiler.


Zulmün, bir an önce son bulması için tepkilerini gösteren binlerce vatandaş “Allah’ım İsrail’i kahhar isimle kahret”, “Kudüs kırmızı çizgimizdir”, “Sen ben yok, Kudüs var” ve “Kudüs günü emperyalizm ile mücadele günüdür” afişleri ile tepkilerini dile getirdi.


Vatandaş Mehmet Ali Ölmez, cami çıkışı ’’Hamd olsun Ramazan ayının ilk teravihini kıldık, hamd olsun Rabbim bu senede bize nasip etti. Yalnız Ramazan’a yine yaklaşık her sene olduğu gibi kırık bir kalp ile buruk bir kalp ile girdik. Çünkü tekrar Siyonist İsrail ve emperyalist Amerika Filistin’de Kudüs’te Mescidi-i Aksa’da Müslüman kardeşlerimizi katlettiler. Bundan dolayı yani sevinci Ramazan’ın sevincini tam yaşamadan Ramazan’a bir giriş yaptık’’ dedi.




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