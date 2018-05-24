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24 Mayıs 2018 16:48

Mardin’de yerli ve milli oyunların finali tamamlandı

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu’nun (ÇOSKF) işbirliğinde düzenlenen ve yaklaşık bir ay hafta süren çocuk oyunları ligi, final karşılaşmalarıyla son buldu.

Mardin’de yerli ve milli oyunların finali tamamlandı

24 Mayıs 2018 16:48


Sosyal Bilimler Lisesi Spor salonunda düzenlenen ve 10 okul arasında düzenlenen "mendil kapmaca" ve "sek sek" oyunlarında dereceye giren okullar için madalya ve kupa töreni düzenlendi. Törene Vali ve Büyükşehir belediyesi başkanvekili Mustafa Yaman, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mehmet Mutlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, daire başkanları, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mehmet Mutlu ligin Mardin’de kurulmasında katkısı olan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman’a teşekkür ederek, “Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman’ın büyük katkılarıyla, onun şemsiyesi altında yapılan çocuk oyunlarında mendil kapmaca ve sek sek oyunlarının bu sene finalindeyiz. Şuan kupa ve madalya törenimizi düzenleyeceğiz. Katılan tüm okullara teşekkür ediyorum. Eğer ki biz sizlerin yüzünüzde küçük de olsa bir tebessüm oluşturduysak, ne mutlu bizlere” dedi.


Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Yaman, çocukların oynadığı oyunların yerli ve milli oyunlar olduğuna vurgu yaparak, “Yaklaşık bir ay önce Mardin Çocuk Oyunları Ligimize başladık. 10 okulumuzun öğrencileri öğretmenleri ile birlikte bu turnuvaya katıldılar. Bu oyunlar bizim yerli ve milli oyunlarımız. Biz küçükken bu oyunları oynardık. Bu oyunlar yüzünden eve gitmezdik. Akşamlara kadar oynardık. Unutulmaya yüz tutmuş bu oyunlarımız, Çocuk Oyunları Federasyonu’nun önderliğinde ülkemizde yeniden canlanıyor. Çeşitli illerimizde bu oyunlar başladı. Tüm ilçelerin de katılımları ile bu ligi ilimizde devam ettirmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.



“Bütün arzumuz bu şehrin huzurudur”


Bütün imkanları Mardin için kullandıklarını ifade eden Yaman, “Bütün arzumuz bu şehrin huzurudur. Baştan beri söylemiştim, bundan sonra bütün çalışmalarımız bu şehrin kadınları, çocukları, gençleri ve engellileri için olacak diye. Bundan dolayı elimizden geldiğince çocuklarımızın ihtiyaçlarını gideriyoruz. Onların arzu ettikleri bütün etkinlikleri yapıyoruz” ifadelerinde bulundu.


Konuşmaların ardından lig müsabakalarında dereceye giren okullara kupa ve madalya verildi. Tören, çekilen toplu fotoğrafın ardından son buldu.




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