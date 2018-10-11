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Mardin'de zabıtadan marketlere denetim

Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı son zamanlarda gündemin en çok konuşulan konuları başında gelen fiyat artışları ve gramaj azaltılması ile denetimler gerçekleştirdi.

Artuklu ilçesinde 25, Kızıltepe ilçesinde 15 ve Midyat ilçesinde 10 adet olmak üzere 50 işyerinde denetim yapan ekipler usulsüz artış yapan ve gramaj eksilten işletmeler hakkında işlem yaptı.


Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleriyle işletmelerde haksız fiyat artırımı ve gramaj eksiltmelerinin önüne geçmek için denetimler yaptıklarını dile getirdi. Yaman, “Usulsüz ve haksız uygulama yapan işletmelere asla izin vermeyeceğiz. Ülkemiz üzerinde kötü emelleri olan mihraklar bu defa da ekonomik bir saldırı gerçekleştirmek istemişlerdir. Güçlü ülkemiz bu saldırılara karşı yine dimdik durmuş, oynanmak istenen oyuna vatandaşlarımız döviz bürolarına giderek dolar bozdurmak suretiyle cevap vermiştir. Öte yandan son zamanlarda marketlerde ve işletmelerde ürünlerin fiyatlarının aşırı bir şekilde arttığı ve gramajların düşürüldüğü gözlemlenmektedir. Biz bu duruma karşı ekiplerimizle denetimlerimize ara vermeden devam ediyoruz” dedi.


Yaman, “Birimlerimiz yapılan haksız zamlarla ve gramaj eksiklikleriyle mücadele konusunda merkez ilçe ve diğer ilçelerde işletmelerde gerekli çalışmayı yapmıştır. Tüm ürünler hassasiyetle incelenmiş ve karşılaştırmalar da hakkaniyetle yapılmıştır. Diğer yandan gramajı eksiltilen ürünler de tespit edilmiştir. Suiistimaller ise tutulan tutanaklar ile belirlenerek gerekli yasal çalışmalar yapılmıştır. Ülkemizin bu hassas sürecinde her türlü haksız zammı ve suiistimali önleyeceğiz” diye konuştu.

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