Mardinli 12 yaşındaki Nurettin Şuş, 9 ayda hafız oldu

Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Mardin İl Müftülüğü arasında imzalanan protokolle 2017-2018 eğitim öğretime açılan Artuklu Sultan Abdülhamit Han İmam Hatip Ortaokulu örgün eğitimle birlikte verilen hafızlık eğitimi projesi ilk meyvesini verdi. Artuklu Sultan Abdülhamit Han İmam Hatip Ortaokulunda hafızlık eğitimi alan hafız Nurettin Şuş, okulda iki yıllık olan Kur’an-ı Kerimi ezberleme süresini 9 tamamlayarak, bir ilke imza attı. Diyanet görevlisi ve hafızlık eğitmeni Abdullah Aktürk nezaretinde günde yaklaşık 3-4 sayfa ezberleyen hafız Nurettin Şuş, hafız olmak için çok çalıştığını ve Kur’an-ı Kerim-i okurken çok mutlu olduğunu söyledi. Şuş, "Hafızlığımı bitirmek için çok çalıştım. Okulda uygulanan plan ve programa riayet ederek, hafızlığımı 9 ayda tamamladım. Kur’an-ı Kerim’i okurken çok mutlu oluyordum. Günde 3-4 sayfa ezberliyordum. Hafızlık aslında çok zor bir durum değildir. Yeter ki buna inanın ve azminizi ortaya koyun, öz güveninizin nasıl yükseldiğini göreceksiniz” dedi.

Normal şartlarda okullarında hafızlık süresinin 2 yıl olduğunu belirten Kur’an-ı Kerim eğitmeni Abdullah Aktürk ise, öğrencinin bu başarıyı severek ve çok ezber yaparak yakaladığını söyledi. Eğitmen Abdullah Aktürk, "Nurettin okulumuzda bulunan 60 öğrenci arasında fark yaparak bu güzel başarıyı yakaladı. Öğrencimizde bu başarıyı fark edince onunla yakından ilgilenerek, bu başarısını mutlu sonla tamamladık. Bu süreçte sadece ders saati süresi içinde değil, ders saati dışında da ezber yapmasını sağladık. Mesai mefhumu gözetmedik, Rabbim de bunun karşılığını bizlere verdi" diye konuştu.

2017-2018 eğitim-öğretim hayatına başlayan Sultan Abdülhamit Han İmam Hatip Hafızlık Ortaokulunda 60 öğrenci hafızlık eğitimi alıyor. Üç hafızlık sınıfı mevcut olan okulda, diğer derslerinde de başarılı olacak şekilde her yıl yaklaşık 20 hafız mezun etmeyi hedefleniyor.