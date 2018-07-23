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23 Temmuz 2018 12:11

Mardinli bisiklet sporcusu Türkiye Şampiyonu oldu

Mardin Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı sporcusu Veysel Gülmez, Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası’nda birinci oldu.

Mardinli bisiklet sporcusu Türkiye Şampiyonu oldu

23 Temmuz 2018 12:11


Mardin Büyükşehir Belediyesi, spor ve sporcuya verdiği desteğin meyvelerini almaya devam ediyor. Daha önce neredeyse yok olan spor branşlarına heyecan katan Büyükşehir Belediyesi, bin sporcuyu lisanslı olarak bünyesine kattı. Futbol, hentbol, voleybol, atletizm, bisiklet ve yüzme sporları konusunda başarıdan başarıya koşan sporcular Türkiye Şampiyonluğunu Mardin’e kazandırdı. Mardin Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takım Sporcusu Veysel Gülmez, Türkiye Dağ Bisiklet Şampiyonasında birinci odu.



“Şehirde sporu yeniden ayağa kaldırdık”


Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, takımlarının başarıdan başarıya koştuğunu ifade ederek, “Cumhurbaşkanımız tarafından bize görev tevdi edildiği zaman ilk görevlerimiz arasına Mardin Büyükşehir Belediyespor’u aldık. Mekanlarımızı yeniledik. Yeni spor branşları açtık. Bünyemize bin lisanslı sporcu kazandırdık. Spor ve sporcunun şehrimizde yeniden ayağa kalkmasına vesile olduk. Daha önce Büyükşehir Belediyespor amatör takımımız liginde gösterdiği üstün başarıyla Bölgesel Amatör Lige yükselmeyi başarmıştı. Diğer takımlarımız ve sporcularımız kendi lig ve alanlarında başarılarıyla bizi gururlandırıyorlardı. Son olarak Mardin Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı Sporcusu Veysel Gülmez, Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası’nda Türkiye Şampiyonu olarak bu sevincimizi bir kat daha artırdı. Şehrimizin sporda hak ettiği yerlere gelmesi için yatırımlarımız devam edecek” dedi.




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