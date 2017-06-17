Mardinliler bayramda uçuyor

Yolculuğun 22-25 saati bulması nedeniyle İstanbul, Ankara, İzmir’e seyahat edecek vatandaşlar uçakla 2 saatte ulaşım sağlamayı tercih ediyor. Mardin’de mayıs ayında 53 bin 113 kişi hava yolu ile seyahat etti.

Mardin otobüs terminali işletmecileri, hava yolunun daha ekonomik ve avantajlı olması nedeni ile yolcuların hava yolunu tercih ettiklerini belirterek geçtiğimiz senelere nazaran işlerin daha düşük olduğunu söyledi. Devlet hava meydanları işletme müdürlüğü tarafından açıklanan 2017 yılı mayıs ayı havalimanı istatistiklerine göre, mayıs ayında Mardin Havalimanı’nda 338 uçak havalanarak iç hat yolcu trafiğinin 52 bin 945 kişi, dış hat yolcu trafiğinin ise 168 kişi olmak üzere toplamda 53 bin 113 kişiye ulaştı.

Otobüs işletmecileri bagajı çok olan vatandaşların otobüsleri tercih ettiğinden yakındı

Otobüs işletmecilerinden Ethem Demir, bayramda hiç bir hareketlilik yaşanmadığını söyledi. Sadece bağajı çok olan vatandaşların otobüsleri tercih ettiğini söyleyen Demir, "Şuan bizim Mardin’de bayram kalabalığı yok, bayramdan sonra bir yoğunluk başlamasını bekliyoruz. Bu seneki yolcu kapasitesi geçen seneye nazaran daha da kötü. Seneden seneye daha da kötüye gidiyor. Uçak yolculuğu ve hızlı trenle yolculuk bizi ciddi anlamda etkiledi. Bir yolcu otobüsle 18-19 saatte İstanbul’a giderken uçakla bir buçuk saatte gidebiliyor. Şuan bizim araçların çoğu yük taşıyor” dedi.

Uçak yolculuğunun daha kısa ve önceden alınan biletler ile daha ekonomik olduğunu kaydeden otobüs firma sahiplerinden Ahmet Çınar “Bayram trafiği bizde yok maalesef. Uçaklar bizi etkiliyor, sadece bagajlı yolcular bizi tercih ediyor, onun sayısı da azdır. Bizi tercih edenlerin başında çocuklu aileler var. Uçak fiyatları uygun olunca böyle bir durum ortaya çıkıyor. İnsanlar bir buçuk saatte uçakla gidebiliyorken neden bizi tercih etsin. Otobüsle 18 saatte bir yere gitmeyi kimse tercih etmez” şeklinde konuştu.