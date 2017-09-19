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19 Eylül 2017 16:08

Midyat’ ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Mardin’in Midyat İlçe Kaymakamı Hüseyin Tekin, “19 Eylül Gaziler Günü” nedeniyle kent protokolü ile şehit yakınları ve gazilere yemek verdi.

Midyat’ ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

19 Eylül 2017 16:08


Bir otelde düzenlenen programa, Kaymakam Tekin’in yanı sıra, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İlçe Belediye Başkanı Şehmus Nasıroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, Ağır Ceza Hakimi Erdem Tan, Devlet Hastanesi Başhekimi Osman Özdemir, kurum amirleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Programda konuşan Tekin, “Şunları ifade edeyim devletimiz milleti ile birlikte vatan uğruna canını feda etmiş hiçbir kişiyi asla unutmayacaktır. Gönül ister ki 365 gün sizlerle bir arada olalım. Sakın, ‘Unutulduk, hatırlamıyorlar’ diye düşünmeyin. Gözden uzak olan bizde gönülden ırak olmaz, her zaman yanınızdayız. Dikkat ederseniz gerek sosyal paylaşım sitesinde gerekse kaymakamlık makamında sizlerle iletişim kurmaktan son derece mutluyum. Bu ilçede, daha doğrusu ülkemizin her yerinde, hiçbir şehidimiz, hiçbir gazimiz yalnız değildir” dedi.




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