Midyat’ ta İlköğretim Haftası etkinlikleri

Fahrettin Önen İlköğretim Okulunda düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Hüseyin Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülkadir Altay, okul müdürleri, öğretmenler öğrenciler ve velileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlik, günün anlama önemini belirten konuşma, halk oyunları gösterisi, şiirler, sportif etkinlikleri ve öğretmenlerin koro sunusu ile devam etti. Etkinlikte konuşan Kaymakam Tekin, “2017-2018 eğitim-öğretim yılı açılışı için buradayız, eğitim karşılığını kısa vadede alabileceğiniz bir yer değil bizler eğitim uzmanı değiliz belki ama dışarıdan baktığımız kadarıyla bu dönemde okullar çocuklarımızı yarış atı haline getirdi. Çocuklar artık aldığı puanlarla ölçülüyor, anneler, babalar çocukların geleceğine yönelik kariyer planları yapılıyor. Ama şunu hiçbir zaman unutmamamız gerek aslında eğitim öğrencilerin eğitim hayatı aslında yüz metre kısa mesafe koşusu değil, bir maraton koşusu bu bir çocuk ortalama 15-16 yılı eğitimle geçiyor ve çocukların birazda ruhu yoruluyor. Ben velilere şunu diyorum çocuklarınız sınıf birincisi olmasın, çok parlak öğrencilik hayatları olmayabilir. Bırakın çocukluğunu yaşasınlar, sokakta oynasınlar, arkadaşlarıyla oyun oynamaya zaman bulsunlar. Zaten bunlar size iyi bir birey, iyi bir evlat, anne, baba olarak size geri dönecektir. Eğitim öğretim yılının ailelerimize, eğitimcilerimize, çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.