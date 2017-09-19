Diğer
Kategoriler
19 Eylül 2017 14:57

Midyat’ ta İlköğretim Haftası etkinlikleri

Mardin’in Midyat ilçesinde “İlköğretim Haftası” töreni yapıldı.

Midyat’ ta İlköğretim Haftası etkinlikleri

19 Eylül 2017 14:57


Fahrettin Önen İlköğretim Okulunda düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Hüseyin Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülkadir Altay, okul müdürleri, öğretmenler öğrenciler ve velileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlik, günün anlama önemini belirten konuşma, halk oyunları gösterisi, şiirler, sportif etkinlikleri ve öğretmenlerin koro sunusu ile devam etti. Etkinlikte konuşan Kaymakam Tekin, “2017-2018 eğitim-öğretim yılı açılışı için buradayız, eğitim karşılığını kısa vadede alabileceğiniz bir yer değil bizler eğitim uzmanı değiliz belki ama dışarıdan baktığımız kadarıyla bu dönemde okullar çocuklarımızı yarış atı haline getirdi. Çocuklar artık aldığı puanlarla ölçülüyor, anneler, babalar çocukların geleceğine yönelik kariyer planları yapılıyor. Ama şunu hiçbir zaman unutmamamız gerek aslında eğitim öğrencilerin eğitim hayatı aslında yüz metre kısa mesafe koşusu değil, bir maraton koşusu bu bir çocuk ortalama 15-16 yılı eğitimle geçiyor ve çocukların birazda ruhu yoruluyor. Ben velilere şunu diyorum çocuklarınız sınıf birincisi olmasın, çok parlak öğrencilik hayatları olmayabilir. Bırakın çocukluğunu yaşasınlar, sokakta oynasınlar, arkadaşlarıyla oyun oynamaya zaman bulsunlar. Zaten bunlar size iyi bir birey, iyi bir evlat, anne, baba olarak size geri dönecektir. Eğitim öğretim yılının ailelerimize, eğitimcilerimize, çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MARDİN HABERLERİ
MARDİN HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    34°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç