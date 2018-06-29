Midyat’a telkari tasarım merkezi yapılıyor

Midyat Telkari Tasarım ve Uygulama Merkezi, Dicle Kalkınma Ajansı öncülüğünde bölgesel gelişme hedeflerine ulaşmak amacıyla Midyat Kaymakamlığı ve Mardin Artuklu Üniversitesi Midyat Meslek Yüksekokulu ile birlikte geliştirilmişti. Midyat Konukevi yanında yer alan tarihi konağın Telkari Tasarım ve Uygulama Merkezi olarak fonksiyonlandırılması sayesinde, Telkari sanatını korumak ve geliştirmek hedefleniyor. Projenin ilk fikri aşaması 2005 yılından sonra hareketlenen turizm sektörünün çeşitli altyapı projeleriyle desteklenmesine ilişkin yerel girişimlerin yoğunlaştığı dönemde başlamıştır. Mardin Valiliği turizmin gelişmesine öncülük ederken, özellikle döküm ürünlerin özgün telkari ürünlerini ikame etmeye başlaması bu projenin vücut bulmasına temel bir dayanak noktası oluşturmuştur. Dicle Kalkınma Ajansı 2012 yılında Telkari Tasarım Merkezi adıyla güdümlü bir proje önerisi geliştirmiş, Mardin Artuklu Üniversitesi de Midyat Meslek Yüksekokulu bünyesinde telkariyi odağa alan Kuyumculuk ve Takı Tasarımı bölümünün kurulmasına öncülük etmiştir.

Tasarım ve Uygulama Merkez olarak kurgulanan proje İnşaat ve Kurulum, Tanıtım ve Teknik Destek olmak üzere kapsayıcı üç temel bileşenden oluşmaktadır. Midyat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın proje ortağı, Mardin Artuklu Üniversitesi Midyat Meslek Yüksekokulunun da iştirakçi olarak yer aldığı proje Midyat Kaymakamlığı tarafından yürütülecektir.

Projenin özellikle tasarım ve inovasyon kabiliyetinin oluşturulmasına, gümüş işleme alanında sektörel ihtisaslaşmanın desteklenmesine ve teknolojik yaklaşımların geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor. Merkezin tamamlanmasıyla birlikte üretim ve istihdamın tetiklenerek kadın ve gençler başta olmak üzere istihdam olanaklarının da artırılması ve Mardin’in kültürel zenginliğini ziyaretçilere sunabilen bir uygulama merkezi olarak, bölgede görülmeye değer bir uğrak noktası olması amaçlanıyor. 24 ay sürmesi planlanan projenin bütçesi 3,5 milyon TL olarak öngörülüyor.