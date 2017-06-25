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25 Haziran 2017 12:44

Midyatlı köylüler bayram geleneğini yaşatıyor

Mardin’in Midyat ilçesinde bağlı Başyurt köyünde vatandaşlar bayramı dolu dolu yaşıyor.

Midyatlı köylüler bayram geleneğini yaşatıyor

25 Haziran 2017 12:44

Kalabalık kafileler halinde gezen köylüler, hem bayram kutluyor hem de kaynaşıyor.


Midyat ilçesinde bağlı Başyurt köyünde yaşayan vatandaşlar, bayram geleneğini yaşatıyor. Köylüleri Bayram namazının ardından önce kabir, ardından da akraba ziyaretleri gerçekleştiriyor. Gençler kendi aralarında bayram ziyaretine çıkarken, köyün büyükleri ve ihtiyar heyeti ise birlikte bayramlaşma turuna çıkıyor. Her girilen evde sofra hazır bir şekilde dururken, bayram şekerinin yanı sıra, çeşitli soğuk içecekler meyve ve etli yemekler ikram ediliyor.


Bayramları eski gelenek ve göreneklerine göre sürdüklerini belirten Muhtar Zeki Yıldız, “Sabah namazı ve bayram namazından sonra mezarlıklara gidiyoruz. Ondan sonra köyün imamını ziyaret edip bayramını kutluyoruz. Toplanan 15-20 kişi köyü tek tek ziyaret ediyoruz. Tabi bu sırada evlerde hazırlık yapılmış oluyor. Ondan sonra Jandarma karakolumuz var ziyarete gidiyoruz daha sonra diğer köylerde ziyaretler devam ediyor” dedi.


Köylülerden Süleyman Acar ise, "Toplu olunca daha güzel yani, köyümüz bittikten sonra başka köylere gidiyoruz. Biz babamızdan böyle gördük” diye konuştu.




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