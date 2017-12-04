Midyat’ta engelliler için etkinlik düzenlendi

Midyat ilçesi Fahrettin Önen İlköğretim Okulunda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Müftü Mehmet Şafii Bilik, Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Hüseyin Yücel, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Şaşmaz, Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Şehmus Gümüş, Engelliler Derneği Başkanı Şükrü Baran, İtfaiye Grup Amiri Tekin Akkurt, engelliler ve aileleri katıldı. Etkinlikte, sinevizyon eşliğinde engelli vatandaşlara bilgiler verildi. Etkinlik, şiirlerin okunmasıyla sona erdi.