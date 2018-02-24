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24 Şubat 2018 16:02

Miroğlu’ndan Afrin açıklaması

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatının sivil halka zarar verilmeden yürütüldüğünü söyledi.

Miroğlu’ndan Afrin açıklaması

24 Şubat 2018 16:02


AK Partili Orhan Miroğlu, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde gazetecilerle bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Miroğlu, gündem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Miroğlu, "Türkiye hakikaten zor süreçlerden geçiyor. Cumhurbaşkanımız da bunu dile getirdi. ’Sıcak bir yaz bekliyor bizi’ dedi. Hakikaten sıcak bir yaz bizi bekliyor. Ama bu sıcak yazın tabi yine normalleşme içerisinde demokrasi ve barış süreci içerisinde geçmesi için başta AK Parti olmak üzere bütün siyasi partilerimize önemli görevler düşüyor" dedi.


Afrin operasyonunun sivil halka zarar vermeden yürütüldüğünü belirten Miroğlu, "Suriye’de olmak kaçınılmaz hale geldi. Hendekler sürecinde rastladığımız politikaya sahip bir anlayış ile yürüyor bu operasyonlar. Yani sivil halka zarar vermeden, devlet dışı şiddet ve terör temelinde küresel güçlerle ittifak yapan örgütlere karşı önlem almaktır" şeklinde konuştu.


Bölgede yerel halka yönelik olmayan stratejilerin başarılı olamayacağını vurgulayan milletvekili Miroğlu, "Bunlar tabi sadece askeri önlemler olmayacak. Sonrasında orada yaşayan Kürtlerle, Süryanilerle Araplar ve Türkmenlerle çok daha sıcak ve Türkiye’nin bölgedeki gücünü herkesin anlamasına yönelik ilişkiler içerisinde olmasını bekliyoruz. Bölge halkları ile en önemli ilişkileri kuracak olan ülke tarihten beri Türkiye’dir" ifadelerini kullandı.




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