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17 Haziran 2017 19:04

Nusaybin’de ham petrol yüklü tankerde yangın

Mardin’in Nusaybin ilçesi İpekyolu üzerinde seyir halindeki ham petrol yüklü tanker, iki tekerinin birden patlaması sonucu alev aldı.

Nusaybin’de ham petrol yüklü tankerde yangın

17 Haziran 2017 19:04

Yangın anızlara da sıçrarken, çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.


Alınan bilgilere göre, Nusaybin’e bağlı Duruca Mahallesi mevkiinde saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, Cizre’den Nusaybin istikametine giden Hayrettin Soysal yönetimindeki ham petrol yükü 27 ATS 24 plakalı tankerin sağ iki tekeri patladı. Hareket halindeki tanker bu sırada alev aldı. Alevler İpekyolu kenarındaki tarlaya da sıçradı. Sürücünün güçlükle durdurduğu tankerde ve anızda çıkan yangına kısa sürede müdahale eden Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yaklaşık 40 dakika kapalı kalan uluslararası karayolu, yangının söndürülmesinden sonra tekrar trafiğe açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.




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