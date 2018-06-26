Nusaybin’de sınır caddeleri yapılıyor

Nusaybin Belediyesinden yapılan açıklamada, “Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal’ın talimatlarıyla her geçen gün güzelleşen ve çehresi değişen Nusaybin’de çalışmalar dur durak bilmiyor. Yıllardır hak ettiği hizmeti görmeyen ilçemiz, belediyemizin çalışmalarıyla birlikte her gün bir adım daha gelişiyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Müdürlüğümüz Sınır Caddesi iyileştirme projesinin çalışmalarını hızla sürdürüyor. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, yol boyu duvar örülerek, panet çit eklenecek ve cadde dekoratif aydınlatmalarla süslenerek güzel bir görünüm kazandırılacak” denildi.