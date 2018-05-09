Uzun yıllardır ihmal edilen tarihi Berlin-Bağdat Demiryolunun son istasyonu olan Nusaybin sahası, Nusaybin Belediyesi ekipleri tarafından temizlenerek, görüntü kirliliği ile insan ve çevre sağlığına zarar veren her türlü atıklardan arındırıldı. Yapılan bu çalışmalar ile vatandaşların rahat nefes alabilecekleri bir ortam oluşturuldu.

Temiz bir yaşam alanı oluşturulan demiryolunda ağaçlandırma çalışmaları yapılarak yeşil alanlar oluşturularak oturma bankları, çevre dostu teknolojilerden solar şarj banklar, tasarruflu ve estetik aydınlatmalar ile çöp kutuları eklendi. Uzun yıllardır çalışma yüzü görmeyen ve özellikle estetik aydınlatma sistemi sayesinde gece görkemli bir görünüme kavuşan demiryolu vatandaşların büyük beğenisini topluyor.