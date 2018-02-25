Orhan Miroğlu’ndan şehit kadın polise vefa

Miroğlu, yeni çıkan kitabının arka kapağında şehit polise hitaben bir yazı kaleme aldı.

Mardin Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne 2016 yılında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda iki kadın polis şehit olurken, 3 sivil de hayatını kaybetti. Şehit olan polislerden 6 aylık hamile Şerife Özden Kalmış, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu’nun ve ailesinin korumalığını yapıyordu. Şehit polisin aileden biri olduğunu ifade eden Miroğlu, son çıkan “Yeni Yüzyıl, Kürtler ve Bağımsızlık” kitabının arka kapağında şehit polise hitaben bir yazı kaleme aldı.

Miroğlu, "Şerife’nin bulunduğu odanın duvarları çökmüştü. Ama sanki çöken duvar değil, Hüseyin’in başına yıkılmış koskoca bir dünyaydı. Kadın yerdeydi. Parçalanan araçlardan yükselen alevlerin cehennemi andıran sıcaklığı Hüseyin’in yüzünü yalıyordu. Kucağına aldığı Şerife’yi yanında beliren iki kişinin yardımıyla dışarı çıkardı. Avazı çıktığı kadar bağırarak ambulans arıyordu. Şerife’yi buldukları yere yanaşan bir minibüsün arka koltuğuna yatırdılar. Hüseyin, kadının başını kucağına aldı. Şerife bütün gücünü toplayıp toz duman içinde kalmış kirpiklerinin arasından dönmüş gözlerle Hüseyin’e baktı ve zor duyulur bir sesle, ’Aşkım, nefes alamıyorum’ dedi" ifadelerine yer verdi.