Pamuk ve mısır biçer döver fiyatları belirlendi

Mardin Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu üyeleri toplanarak, il genelinde, pamuk toplama makinesi biçerdöver ile mısır biçerdöver hasadında dekar başına uygulanacak fiyatı belirledi. Koordinasyon tavsiye fiyat listesini üyelerine ve firmalara yazılı ve SMS yolu ile duyurdu. Artuklu İlçe Ziraat Odası Başkanı Malik Özkan, “2018 yılında çiftçilerin mağduriyetini önlemek ve uygun şartlarda toplama ve biçim yapmalarını sağlamak amacıyla, koordinasyon kurulunun tavsiye fiyat belirledi. Alınan tavsiye fiyat kararına göre pamuk toplama makinesi ücreti dekar başına 140 lira, elle toplanan ücreti, 39-40 randıman 50 kuruş/kilogram, 37-38 randıman 45 kuruş/kilogram, 35-36 randıman 40 kuruş/kilogram, randıman kabul edilmeyen ise durumda 44 kuruş/kilogram olarak belirlenirken, mısır biçerdöver ücreti ise dekar başına 25 TL olarak belirlendi” dedi.