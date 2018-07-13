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13 Temmuz 2018 11:58

Polis Başmüfettişi Sula, Mardin’de sergi açtı

Uzun yıllar terörle mücadele birimlerinde görev alan ve görevinden arta kalan zamanlarda ressamlık yapan Polis Başmüfettişi Ahmut Sula, Mardin’de “Kelimenin kalbi” adlı resim sergisi açtı.

Polis Başmüfettişi Sula, Mardin’de sergi açtı

13 Temmuz 2018 11:58


Mardin Büyükşehir Belediyesinin, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğünde Polis Başmüfettişi olarak görev yapan 1’inci sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula, “Kelimenin Kalbi” adlı resim sergisi açtı. Açılışa, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve çok sayıda davetli katıldı.


Vali Yaman, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinin amacına, vizyonuna ve misyonuna uygun programları hayata geçirdiklerini aktardı.


Sanatçı, Şair ve Emniyet Müdürü olan Ahmet Sula’yı gençlerle buluşturduklarını ifade eden Yaman, “Ahmet Sula sanatçımızı gençlerle buluşturduk. Gençlerle bir süre sohbet etti. Kendisi emniyet kökenli bir sanatçımız. Bundan dolayı hem mesleki tecrübesini, gençlerin boş vakitlerini nasıl geçireceklerini, kötü alışkınlıklardan uzak durma, uyuşturucu bağımlılığında nasıl uzak dururlar şeklinde konular üzerinde konferans verecekler. Sula, hat sanatı ve resim sanatına ilgisi var. Hat sanatında da çalışmaları var. Bu çalışmaları gençlerle buluşturduk” dedi.


Sula ise, Mardin’de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, ev sahipliği yapan Mardin Valisine ve gençlere ve emniyet teşkilatına teşekkür etti.




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